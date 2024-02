Il Bologna fa impazzire le big: non solo Zirkzee, ritorno di fiamma per la Juve

Il Bologna continua a dar spettacolo e a mettere in mostra i suoi giocatori. Ora a finire nel mirino delle big è l’attaccante italiano

Dopo il ko pesante e inatteso contro l’Udinese dello scordo 30 dicembre, il Bologna ha attraversato un periodo di crisi, con un’altra sconfitta con il Cagliari e il pari col Genoa.

Ma il 27 di gennaio a San Siro è arrivata la svolta e dal 2 a 2 contro il Milan, la squadra di Thiago Motta si è rialzata, conquistando tre vittorie di fila: Sassuolo, Lecce e Fiorentina. A Bologna si è così tornati a sognare la qualificazione in Champions League. Un sogno davvero possibile grazie al lavoro del tecnico italo-brasiliano, che ha lanciato tanti giocatori, che oggi sono finiti nel mirino delle big del calcio nostrano e non solo.

Su tutti, spicca chiaramente il nome di Zirkzee, esploso nel corso di questa stagione. Milan e Napoli lo sognano, ma il corteggiamento della Premier League potrebbe farlo scappare via dalla Serie A. Un altro giocatore ammirato parecchio dalle italiane è sicuramente Ferguson: piace ai rossoneri, ma anche a Roma e Juventus. Non va dimenticata, inoltre, la crescita di Calafiori, che in estate è stato ad un passo dal Milan, ora, inventato centrale da Thiago Motta, è finito nel mirino di Giuntoli e dei bianconeri.

Bologna, Thiago Motta rende grande Orsolini: le big osservano

Ma nelle ultime partite a mettersi in mostra e a rubare la scena ai calciatori sopracitati, è stato soprattutto Riccardo Orsolini.

L’esterno d’attacco è da anni sul taccuino dei grandi club italiani, ma per un motivo o per un altro, non è mai riuscito a fare il salto di qualità.

Nell’ultimo periodo, però, qualcosa appare essere cambiata e sono i numeri a dirlo: cinque gol negli ultimi cinque match e le reti così in stagione sono ben nove. La doppia cifra è vicina e le grandi, Juve su tutte, sono tornate ad osservare Orsolini con estremo interesse, ma attenzione anche a Fiorentina e Lazio.