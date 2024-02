Fondo arabo alla Roma e Dybala scaricato: “Friedkin ci pensa”

Si fa largo l’ipotesi di un cambio di proprietà alla Roma: in bilico anche il futuro di Lukaku e Dybala nell’attacco giallorosso

La Roma è ripartita dopo l’esonero di Mourinho, con Daniele De Rossi che ha inanellato tre vittorie consecutive prima del KO dell’Olimpico contro al capolista Inter.

Una sconfitta che comunque ha lasciato dei segnali positivi ai giallorossi, che per un tempo hanno messo in seria difficoltà la compagine allenata da Simone Inzaghi. Adesso la Roma si rituffa nell’Europa League, impegnata nello spareggio che vale gli ottavi con il Feyenoord. I capitolini puntano ad arrivare in fondo nella competizione come lo scorso anno, anche se l’obiettivo principale della società e dei Friedkin rimane l’accesso alla prossima Champions League. Il quarto posto adesso è distante quattro punti, traguardo alla portata per i ragazzi di De Rossi che, intanto, si augura di ritrovare Lukaku e Dybala al pieno della firma.

Roma, Mattioli svela: “Friedkin programma la cessione del club”

Dybala e Lukaku hanno deluso nel big match contro l’Inter, con l’ex della sfida che ha sprecato due ghiotte occasioni davanti a Sommer.

Non ha convinto al suo fianco neanche il fantasista argentino, con il futuro della ‘Joya’ che rimane in bilico in vista della prossima estate. Come Dybala e Lukaku (anche la permanenza del belga è in forte dubbio), regna incertezza inoltre sulla proprietà giallorossa secondo gli ultimi spifferi della capitale. A rivelarlo è il giornalista Mario Mattioli: “Questo Dybala non vale la pena tenerlo. Invece, per quanto riguarda la società, è sempre più reale quel vociferare che dà un fondo arabo in procinto di muoversi per la Roma – rivela Mattioli a ‘Radio Radio’ – Una cessione del club è in programma, secondo me, nella mente di Friedkin. Tanti indizi danno delle certezze”. Nei prossimi mesi se ne sarà certamente di più sul destino del club giallorosso e sul futuro del tandem Lukaku-Dybala.