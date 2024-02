Caos Bayern, vetri rotti e insulti razzisti: arriva la condanna UFFICIALE

Protagonista del fallo da rigore che ha portato al vantaggio di Immobile, Dayot Upamecano è stato bersagliato anche dai suoi tifosi. La presa di posizione del Bayern

Al termine di una prova pragmatica e accorta, la Lazio è riuscita a far sua l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. A decidere la sfida è stato il calcio di rigore di Ciro Immobile, originato da un fallo di Upamecano su Isaksen, costata l’espulsione al centrale francese.

L’intervento in ritardo del difensore di Tuchel ha scatenato la furia del tifosi bavaresi. Diversi commenti, però, non si sono limitati ad una critica dell’errore tecnico, sforando in qualcosa di molto più deprecabile. Con un comunicato apparso sul proprio profilo ufficiale, infatti, il Bayern ha condannato nella maniera più forte possibile i commenti razzisti rivolti contro Dayot Upamecano, definendoli assolutamente spregevoli. Ecco lo stringato comunicato apparso sul profilo X del club tedesco:

“I commenti razzisti sui social media contro Dayot Upamecano sono assolutamente spregevoli. L’FC Bayern lo condanna nella maniera più forte possibile. Chi fa commenti del genere non è un tifoso del nostro club. Ti copriamo le spalle, Upa!

Da segnalare anche alcuni episodi tutt’altro che irreprensibili nello spicchio dello stadio Olimpico occupato proprio dai tifosi del Bayern che hanno frantumato anche un vetro della Curva Sud, esternando tutta la loro delusione per quanto successo. In casa bavarese la tensione palpabile e quanto successo allo stadio Olimpico ne è una testimonianza tangibile.