Belotti, gioca la 21a giornata con 2 squadre diverse: i precedenti e cosa succede al Fantacalcio

Andrea Belotti disputerà due volte la 21a giornata, ma con due squadre diverse e spuntano due precedenti. Ecco cosa succederà al Fantacalcio

Il curioso caso di… Andrea Belotti è così che potremmo titolare quanto andrà in scena questa sera in Bologna-Fiorentina, gara valida per il 21° turno di Serie A. L’attaccante, andato a segno nell’ultima giornata contro il Frosinone, sarà titolare contro i rossoblu, ma sarà protagonista di un episodio particolare.

Trasferitosi dalla Roma alla Fiorentina nell’ultima sessione invernale di calciomercato, il “Gallo” giocherà per due volte, con due maglie diverse, la 21a giornata di campionato. Non tutti ricorderanno, infatti, che il centravanti scese in campo lo scorso 20 gennaio contro il Verona, indossando la maglia giallorossa nel 2-1 da parte degli uomini di Daniele De Rossi all’Olimpico. Ingresso in campo al minuto 81 al posto di El Shaarawy, ma prestazione poco palpabile.

A causa della Supercoppa Italiana, ben 8 squadre furono bloccate in quel turno, con Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina che avrebbero disputato il torneo in quei giorni. Proprio a causa di questa circostanza, i Viola non sono potuti scendere in campo contro il Bologna e la gara è stata rinviata a questa sera. Belotti, come detto, si è trasferito nel mentre in quel di Firenze, motivo per il quale potrà scendere in campo e disputare nuovamente la 21a giornata.

I casi Eysseric e Rincon e la decisione al Fantacalcio

Quello di Andrea Belotti, però, non è il primo caso di un calciatore che si ritrova a disputare per due volte la stessa giornata di Serie A ma con squadre diverse. Il primo a farlo fu Tomas Rincon, che nella stagione 2016-17 si ritrovò a disputare con il Genoa una partita contro la Roma e l’8 febbraio del 2017 rigiocò la stessa giornata con la casacca della Juventus contro il Crotone.

Ancora una volta a febbraio, la stessa sorte toccò ad un altro giocatore che aveva a che fare con la Fiorentina e stiamo parlando di Valentin Eysseric. Il francese a dicembre del 2019 scese in campo sempre contro la Roma, salvo poi passare nel mercato di gennaio al Verona e disputare così, di nuovo, la 17a giornata, questa volta contro la Lazio.

Un’incredibile combinazione di eventi, ma cosa succederà al Fantacalcio? Per chi non ha inserito i 6 politici, il recupero di questa giornata è decisivo in termini di classifica. In quel turno Belotti chiuse con un “SV”, un senza voto, perché giocò solamente uno scampolo di partita con la Roma. E se stasera dovesse giocare persino 90 minuti o addirittura segnare?

Purtroppo non verrà tenuto in considerazione, perché il voto è già stato stabilito. E’ infatti noto da regolamento che non verrà tenuto in conto il secondo match disputato nella stessa giornata dal medesimo giocatore, per cui non varrà alcun eventuale bonus o malus di Belotti. Caso analogo capiterà, tra una manciata di giorni, a Ngonge, sceso in campo proprio in Roma-Verona e pronto ad essere a disposizione di Walter Mazzarri con il suo Napoli.