Addio Inter: il sostituto ha già firmato

L’Inter continua col vento in poppa a primeggiare in campionato. Intanto dall’estero hanno messo nel mirino proprio un calciatore di Inzaghi

Il campionato di Serie A è attualmente dominato dall’Inter di Simone Inzaghi. La compagine nerazzurra sta facendo l’andatura approfittando anche dei recenti passi falsi della Juventus, che ha registrato un solo punto nelle ultime tre uscite.

La forbice si espande quindi a favore del club meneghino che si conferma in grande forma, rendendo giustizia anche al grande lavoro fatto dalla società in sede di calciomercato. Inzaghi ha infatti a disposizione una rosa forte e completa, i cui interpreti possono inevitabilmente anche far gola all’estero.

In Premier League, lì dove le liquidità di certo non mancano, c’è un club in particolare che sta stupendo per i risultati ottenuti. Si tratta dell‘Aston Villa, attualmente quinto ed in piena lotta per una posizione Champions. La società britannica potrebbe quindi a fine stagione andare a caccia di nuovi innesti di alto livello, ed un calciatore dell’Inter sarebbe finito proprio nel mirino del club.

Calciomercato Inter, l’Aston Villa punta su Dumfries

L’Aston Villa, al netto delle due sconfitte nelle ultime tre uscite di Premier League, viaggia ad un ritmo importante, e sta facendo sognare i propri tifosi.

Chiudere la stagione nelle prime 4 rappresenterebbe un traguardo fenomenale per la squadra allenata da Unai Emery, che in estate andrebbe poi a puntellare l’organico con alcuni nuovi ingressi. Tra questi, secondo quanto evidenziato da ‘Hitc Football’, nel mirino ci sarebbe anche Denzel Dumfries, laterale olandese dell’Inter che andrebbe a potenziare la fascia destra dell’Aston Villa, presieduta finora dai vari Cash e Konsa.

La stessa fonte britannica sottolinea come difficilmente un eventuale prezzo imposto dall’Inter possa essere realmente un ostacolo per l’Aston Villa, che è tra i club più benestanti dell’intera Premier League. Dumfries resta quindi un’opzione presa in considerazione dalla società londinese, mentre dal canto suo l’Inter avrebbe già preso il ‘sostituto’ con l’arrivo di Buchanan a gennaio.