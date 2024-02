Xavi sbarca in Serie A: arriva nella big con il suo pupillo a centrocampo

Sono mesi decisivi per la panchina di diverse big europee e italiane: dal Napoli al Milan, dalla Roma alla Lazio. Xavi potrebbe ripartire proprio dalla Serie A

Nonostante i tanti mesi che ci separano dalla fine della stagione, le voci e gli scenari di mercato per il prossimo anno sono già fortissimi. In campo come, soprattutto, in panchina. In Serie A sono tanti gli allenatori che potrebbero lasciare, oltre a Mazzarri: da Thiago Motta a Daniele De Rossi che si sta giocando la conferma, da Pioli a Italiano e lo stesso Sarri per cui a fine anno si faranno ragionamenti profondi.

È così in tutta Europa, visto che anche in Spagna, Inghilterra e Germania ci sono parecchi allenatori in bilico. In Bundesliga Tuchel è contestato dai tifosi perché probabilmente non vincerà lo scudetto, in Premier lo United è il solito rebus così come il Chelsea. Allo stesso modo Arteta potrebbe davvero andare via dall’Arsenal, come Klopp che dirà addio al Liverpool. E in Liga, con Ancelotti fresco di rinnovo, la situazione più complicata è senza dubbio a Barcellona. Xavi ha già annunciato in maniera clamorosa che lascerà a fine stagione, aprendo diversi scenari davanti a lui e ai blaugrana. Ovviamente l’ex campione del mondo continuerà ad allenare e dalla Spagna arriva una suggestione: secondo ‘El Gol Digital’ tra le possibilità per lui c’è quella del Milan.

Suggestione Xavi-Milan: può arrivare anche Aleix Garcia

La Serie A, infatti, sarebbe una delle destinazioni che più affascinano Xavi per proseguire il suo percorso in Europa. I rossoneri potrebbero essere la piazza ideale per filosofia di gioco, per storia e ambizione, oltre che ovviamente non avrebbe la pressione di ‘casa sua’ per l’ex campione catalano. Che umanamente e mentalmente ha sofferto molto il suo status di leggenda al Camp Nou.

Non solo, perché insieme a Xavi potrebbe arrivare un rinforzo pure per il centrocampo. Si tratta di Aleix Garcia, faro del sorprendente Girona che sta battagliando per lo scudetto nonostante la sconfitta nello scontro diretto. Il prossimo anno il calciatore catalano farà il grande salto, si sente pronto. Ma soprattutto sogna di lavorare ed essere allenato dal suo idolo, appunto Xavi. Il Milan può essere l’ambiente giusto per lui, per cui in Spagna riportano che per lui come per Xavi quella rossonera sarebbe una pista da tenere particolarmente in considerazione. Tra i due c’è stima reciproca. La palla passa così a via Aldo Rossi, dove ancora non si è deciso del futuro di Stefano Pioli che dopo un momentaccio si è ripreso in maniera importante e ha infilato nove risultati utili consecutivi. E con Ibra e la dirigenza il rapporto resta ottimo. Poi, si sa, la figura di Antonio Conte è sempre presente.