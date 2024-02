Via libera della Juventus: cifra folle per Vlahovic

Le ultime sul futuro del centravanti serbo legato alla Juve da un contratto in scadenza a giugno 2026. Assalto dalla Premier League

Out con l’Udinese per il sovraccarico al flessore della coscia destra, Dusan Vlahovic continua a far parlare di sé in chiave calciomercato. Le difficoltà sul campo, anche se prima dell’Inter era tornato ad essere determinante, vanno a braccetto con quelle per il rinnovo del contratto con spalmatura dell’ingaggio di circa 12 milioni. Senza un accordo, o meglio soprattutto in caso di non accordo, Giuntoli cercherebbe di cederlo in tutti i modi nella prossima sessione estiva.

La fila per il serbo non c’è stata l’estate passata e difficilmente ci sarà quella ventura. Del resto il rendimento in bianconero del classe 2000 è stato lontanissimo dalle enormi aspettative. Va detto, però, che c’è ancora qualche ammiratore in Premier League, ovvero nel campionato da cui potrebbero in teoria arrivare le offerte più ricche. A tal proposito, il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ rilancia con decisione la candidatura del Chelsea.

Ancora a caccia di un centravanti, i ‘Blues’ sarebbero tornati sulle tracce del numero 9 di Belgrado legato ai bianconeri fino a giugno 2026. Il club inglese stima molto l’ex Fiorentina, autore di 12 gol in questa stagione, anche se al momento non risulta essere la priorità. Un ruolo che, invece, apparterrebbe a Victor Osimhen, ma questa è un’altra storia di mercato.

Tornando a Vlahovic, la Juventus non ha alcuna intenzione di fare barricate, tuttavia per il sito ispanico continua a pretendere molto per il suo bomber. Il via libera di Giuntoli e soci arriverebbe solo di fronte a una super offerta, ovvero a 90 milioni di euro.

Juventus, 90 milioni una cifra ‘folle’ per Vlahovic

Novanta milioni sarebbe una cifra ‘folle’, considerato quanto (non) fatto da Vlahovic a Torino, ma nel calcio qualche pazzo lo si trova sempre.

Chi al posto di Vlahovic? Difficile dirlo adesso, ma a Giuntoli piace da tempo Boniface del Bayer Leverkusen attualmente ai box per un infortunio agli adduttori. L’ostacolo sarebbe il prezzo, non meno di 40/50 milioni, e la concorrenza inglese.