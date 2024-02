Salta la panchina della big: “Esonerato entro un paio di giornate”

Sta per saltare la panchina di un’altra big: “Esonerato entro un paio di giornate”. Il clamoroso annuncio in diretta

L’ennesima prova di forza dell’Inter, l’ottimo momento di Milan e Atalanta, la crisi senza fine del Napoli da Rudi Garcia a Mazzarri. Nel weekend di Serie A sono arrivati verdetti pesanti anche se non ancora definitivi.

Gli azzurri campioni d’Italia in carica hanno perso un altro big match, a San Siro contro il Milan, sprofondando al nono posto in classifica ed a 7 punti dal quarto posto dell’Atalanta. La situazione di Mazzarri e della sua squadra si fa sempre più complicata, con il tecnico sempre al centro del ciclone. Intervenuto a ‘Radio Radio’, il giornalista Giancarlo Padovan non ha usato mezzi termini: “Secondo me, esonerano Mazzarri entro un paio di giornate. Napoli vergognoso. Allenatore finito non si dice, perché è una brutta parola. Ma ha finito il suo percorso, la sua parabola. Mazzarri non è più un allenatore, basta, si dimetta. È completamente andato, mi sembra evidente”.

Napoli, Mazzarri al capolinea: la sentenza in diretta

Richiamato per traghettare il Napoli fino al termine della stagione, ora anche Mazzarri sarebbe a rischio esonero secondo Padovan. Alle porte c’è anche l’ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona.

Anche Gianni Visnadi, a ‘Radio Radio’, ha parlato così: “Che Mazzarri facesse peggio di Garcia era scritto e che Garcia non riuscisse a ripetere le gesta di Spalletti era altrettanto scritto. Possiamo dire di Mazzarri tutte le cose peggiori – conclude il giornalista – ma l’unico principale colpevole è il presidente Aurelio De Laurentiis“. Sono settimane delicatissime in casa azzurra.