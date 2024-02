Roma-Inter non è ancora finita: “In Champions regole diverse”

Continua a far discutere quanto accaduto sabato in Roma-Inter: polemiche acuite da un particolare episodio nella serata di Champions League

Il weekend di campionato appena trascorso ha riservato grandi emozioni, ma anche polemiche. Non si arrestano, per esempio, quelle relative a Roma-Inter, soprattutto riguardanti Acerbi.

Il difensore nerazzurro nell’occhio del ciclone per il gestaccio ai tifosi della Roma, ma anche per la sua rete, convalidata dal Var che ha considerato la posizione di Thuram di fianco al portiere giallorosso Rui Patricio in fuorigioco non influente. Una decisione che però è stata contestata da molti e che continua a far discutere. Anche perché in Champions League, stasera, è accaduto un episodio piuttosto simile.

Champions League, gol annullato e tutti ripensano a Roma-Inter

Si sta giocando Lipsia-Real Madrid, con un episodio arbitrale importante già nei primissimi minuti. Su un calcio d’angolo, la palla arriva al limite dell’area a un giocatore tedesco che calcia male. Sesko corregge in rete di testa, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Il fuorigioco non è dell’attaccante, ma del compagno di squadra Henrichs che nel momento della conclusione iniziale da’ una leggera spinta al portiere del Real, Lunin. Rete che dunque dopo verifica al Var viene correttamente annullata per fuorigioco attivo.

Su ‘X’, in molti però non la pensano così e la polemica su Roma-Inter riparte immediatamente, considerando i due episodi molto simili ma con una decisione nettamente diversa. Ecco alcuni dei messaggi più caustici:

In sostanza hanno annullato il gol al Lipsia per lo stesso motivo per cui non e' stato annullato ad Acerbi E' SEMPRE MAROTTA LEAGUE#inter #marottaleague #UECL #lipsiarealmadrid #prescritti — Luxæterna88 (@LuxTerna88) February 13, 2024

Gol annullato al #Lipsia identico a quello non annullato a #Acerbi

Ma in #CL ci sono regole diverse

#LipsiaRealMadrid — Mr.Biron (@Mr_Biron) February 13, 2024

Fortunato il #REALMADRİD che il giocatore che ha toccato il suo portiere sia del Lipsia e non #Acerbi dell’#Inter — Marcello Orizi (@marcelloorizi) February 13, 2024

@QSVS_Official appena annullato un gol al Lipsia per fuorigioco sul portiere che quello di Acerbi era 100 volte peggio — calmandgess (@keeplacalma) February 13, 2024

Annullato al Lipsia un goal regolarissimo… per un fuorigioco passivo molto meno grave di quello di Thuram a Roma. Ma è certamente sbagliata la decisione di stasera. — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) February 13, 2024

Avete visto il gol del Lipsia annullato per fuorigioco? Spiegatemi perché in Roma inter no invece

I misteri della serie A🤷‍♂️#MarottaLeague #Var #Milan — Salvatore Di Chiara (@Salvigno91) February 13, 2024