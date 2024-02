Milan, Pioli è davvero nei guai: ko pesantissimo e difesa inventata col Rennes

Il Milan arriva alla sfida contro il Rennes in Europa League con una difesa che rischia di essere totalmente rimaneggiata: le ultime sulle condizioni di un titolare

Il Milan ha ripreso vigore con prepotenza. Dopo un momento travagliato con l’eliminazione dalla Champions League e pure dalla Coppa Italia, con bufera annessa sull’allenatore, i rossoneri si sono rialzati in maniera importante sfruttando l’unico impegno del campionato da affrontare. E qualche recupero nei vari reparti, a cui si aggiunge la sistemazione che Pioli ha trovato vista l’emergenza infermeria.

Ora però tornà l’Europa League, con il playoff da giocare contro il Rennes che sta facendo molto bene in Francia. Per il Milan è un obiettivo dichiarato quello di alzare al cielo la seconda coppa continentale, non è un segreto. Per questo la volontà è di giocarsela fino in fondo, essendo tra le favorite della competizione, anche se non sarà facile pure per i soliti problemi di infortunati. Dalla vittoria col Napoli, infatti, i rossoneri si sono portati in dote un paio di acciacchi che rischiano di creare non pochi problemi a Stefano Pioli. Uno è Bennacer, non in perfette condizioni. L’altro è Simon Kjaer, ormai tra i pochissimi centrali rimasti a disposizione del tecnico. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il danese è uscito domenica sera anche per un piccolo fastidio muscolare, ma gli esami hanno comunque escluso complicazioni. L’ex Wolfsburg non è perl al 100% e per questo sarebbe da considerare in dubbio per giovedì sera, per la sfida appunto col Rennes.

E sarebbe un problema, visto che in lista Uefa non c’è il giovane Simic ma – oltre a Kjaer – il solo Gabbia. Tomori e Kalulu sono ancora out, Thiaw si è allenato con la squadra in questi giorni ma è decisamente troppo presto per lanciarlo in campo. Soprattutto dall’inizio. Ecco perché la soluzione più logica sarebbe riproporre Theo Hernandez al centro della difesa in coppia proprio con Gabbia (coppia inedita) e Terracciano sganciato sulla fascia sinistra al posto del francese. Va ricordato inoltre che sulla destra mancherà anche Davide Calabria per infortunio. Oggi il Milan tornerà ad allenarsi e sicuramente si saprà di più sulle condizioni di Kjaer e non solo, ma il rischio concreto è che i rossoneri si presentino contro il Rennes con una difesa totalmente rimaneggiata.