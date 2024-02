Milan, Kjaer tiene in ansia Pioli: le ultime da Milanello | CM.IT

Domani capiremo se il danese potrà giocare la sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Rennes, in programma giovedì sera

Lente di ingrandimento puntata su Simon Kjaer questo pomeriggio a Milanello. Il danese, dopo il match contro il Napoli, non è in perfette condizioni fisiche e rischia di saltare l’andata di Europa League contro il Rennes, in programma giovedì sera.

Il difensore – come appreso da Calciomercato.it – oggi non ha forzato, ma sta meglio rispetto a ieri e ha voglia di esserci. Domani, chiaramente, sarà la giornata che farà chiarezza: le attenzioni così alle ore 11.00, quando inizierà l’allenamento a Milanello, saranno rivolte sul danese.

Se Kjaer non dovesse recuperare, sarà Theo Hernandez a giocare al centro, con Matteo Gabbia. Sugli esterni non ci sono alternative ad Alessandro Florenzi e Filippo Terracciano. Andrà in panchina, invece, Malick Thiaw, che anche oggi ha lavorato con il resto del gruppo, ed è totalmente recuperato.

🚨 Da Milanello: #Kjaer oggi non ha forzato, ma sta meglio e proverà ad esserci. #Chukwueze atteso domani verrà valutato per un’eventuale convocazione.

Domani, alla vigilia di #MilanRennes, sarà Gabbia ad intervenire in conferenza stampa con Pioli @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) February 13, 2024

Milan, riecco Chukwueze

Domani, infine, sarà la giornata del rientro di Samuel Chukwueze, dopo l’avventura in Coppa d’Africa, con la sua Nigeria, terminata con una sconfitta in finale.

Stefano Pioli e il suo staff valuteranno le sue condizioni per capire se potrà essere convocato già per la partita con il Rennes. Più facile, chiaramente, rivederlo contro il Monza domenica sera. Ma in Europa League l’attacco dovrebbe essere ancora composto da Leao, Giroud e Pulisic