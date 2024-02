L’infortunio è gravissimo, è il secondo nel giro di un anno: torna nel 2025

L’infortunio è gravissimo, è il secondo nel giro di un anno: la sua stagione è già finita e torna nel 2025. Il comunicato ufficiale

È arrivato il verdetto ufficiale, notizia terribile per il calciatore che deve fermarsi nuovamente ed ancora a lungo. L’infortunio è gravissimo.

Come comunicato dal West Bromwich Albion, Daryl Dike ha riportato la rottura del tendine d’Achille e resterà fuori fino al termine della stagione. Il suo rientro potrebbe avvenire direttamente nel 2025, considerando anche il precedente infortunio del calciatore.

L’americano classe 2000, infatti, ha già subito lo stesso infortunio meno di un anno fa. Il club inglese ha confermato il lunghissimo stop, rivolgendo la propria vicinanza all’attaccante.

We can confirm Daryl Dike has suffered a serious Achilles injury and will be sidelined until the end of 2024.

We’re all with you, @DarylDike. 💙🤍

— West Bromwich Albion (@WBA) February 12, 2024