Le ultime dal JTC: qualche tifoso ad attendere la squadra, Vlahovic domani in gruppo

La Juventus ieri sera ha perso contro l’Udinese e ha chiuso definitivamente ogni ambizione legata allo Scudetto. I bianconeri ora devono guardarsi alle spalle, il Milan è a -1

La capolista Inter scappa via e neanche il tifoso più sognatore può ormai sperare in un clamoroso ribaltone. Il dayafter è tornare subito al lavoro.

La caduta è stata fragorosa, il momento è dei peggiori. I fischi dello Stadium di ieri certificano un andamento insperato: un punto in tre partite, pochissima roba per la Juventus.

A fine gara Allegri ha alzato bandiera bianca firmando la resa: “Ci abbiamo provato, ci dispiace. L’Inter è sempre stata la favorita”. Un po’ sconfessando il ‘suo’ obiettivo, un po’ riportando tutto l’ambiente proprio sulla corsa alla posizione Champions League.

All’indomani della sconfitta, la squadra si è allenata la mattina. Le buone notizie arrivano da Dusan Vlahovic, in parte col gruppo oggi. Si unirà alla squadra domani. Nel mentre, qualche tifoso (una trenina scarsa) si è fermato allo ‘Juventus Training Center’ per non fare mancare l’apporto alla rosa bianconera. Sperando di strappare una foto ricordo con i propri beniamini. Clima calmo tra i tifosi bianconeri, forse ormai consapevoli di non poter sognare più.