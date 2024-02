Juventus, agente Rugani: “Non possiamo aspettare l’anno prossimo”

Tiene banco ancora il futuro di Rugani in casa Juventus, dall’agente del difensore arriva un annuncio ben preciso

Non è stato, in campo, tra i protagonisti della brutta serata vissuta dalla Juventus contro l’Udinese. Daniele Rugani, in questa stagione, ha comunque dato un buon contributo al campionato della squadra di Allegri. E punta al rinnovo del contratto in scadenza. Sul tema, è intervenuto il suo agente, Davide Torchia, ai microfoni di ‘Tv Play’, con dichiarazioni piuttosto decise in merito.

Torchia ha mostrato ottimismo per il rinnovo stesso, ma ha anche ‘avvisato’ la dirigenza della Juventus: “C’è ancora voglia di rinnovo da parte nostra, siamo convintissimi – ha spiegato – I tempi si sono allungati per via del bilancio, ci siamo visti e la nostra idea non cambia. Sappiamo che il club ha i suoi calcoli da fare, ma non possiamo aspettare l’anno prossimo. E’ altamente probabile che rimanga alla Juventus, comunque”.

Una battuta su una eventuale altra destinazione: “Lui alla Roma? Facendo un po’ il nostalgico, mi farebbe piacere, ma poi dall’altro lato sarebbe un problema: ogni parente mi chiederebbe una maglietta…”.