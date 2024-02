Dai nerazzurri alla Roma: che assist per i Friedkin

La Roma si lecca le ferite dopo il ko contro l’Inter dell’ultimo fine settimana mentre la società pensa già al futuro con novità importanti anche in porta. Mirino su un nerazzurro

Con Daniele De Rossi in panchina la Roma sembra aver cambiato passo, al netto dell’ultima sconfitta per 2-4 contro l’Inter. I giallorossi sono quantomeno rientrati nella lotta Champions e proveranno fino alla fine a strappare un quarto posto che potrebbe rappresentare molto anche per il futuro del club.

Al netto di come finirà l’attuale annata nella capitale andranno fatti ulteriori investimenti la prossima estate per puntellare la rosa dove serve. Tra i reparti che andranno rivoluzionati c’è anche la porta, lì dove Rui Patricio è entrato nella fase finale del suo contratto con i giallorossi.

Servirà quindi andare a prelevare un erede dell’estremo difensore portoghese che andrà così a chiudere un cerchio iniziato negli anni scorsi. Rui Patricio non sempre è apparso irreprensibile e non sono mancati momenti di critica nei suoi confronti in queste stagioni. La Roma quindi si guarda attorno a caccia del miglior investimento possibile, con diversi nomi che arrivano proprio dalla Serie A.

Calciomercato Roma, idea Musso per la porta: caccia al dopo Rui Patricio

Da tempo in casa Roma si passano al vaglio alcuni profili per il futuro della porta. Tra questi i vari Michele Di Gregorio, Alex Meret e Vladimiro Falcone, tutti militanti in Serie A e reduci da annate diverse tra di loro.

Benissimo Di Gregorio e Falcone, mentre Meret vive una situazione differente a Napoli tra contratto, rendimento e infortuni. Carnesecchi sembra complesso per la Roma, mentre secondo quanto evidenziato da ‘AsRomaLive.it’ Juan Musso, portiere finito proprio alle spalle di Carnesecchi all’Atalanta, sarebbe stato segnalato a persone vicine ai Friedkin.

Valutazione vicina ai 6-7 milioni di euro per il portiere argentino ex Udinese che è peraltro assistito dallo stesso agente di Daniele De Rossi, allenatore della Roma. Va comunque evidenziato come non rappresenti per ora una prima scelta per la società capitolina che su guarda intorno.