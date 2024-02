“Come con Conte”: Lukaku nel mirino, giudizio senza appello

La prestazione di Lukaku contro l’Inter alimenta nuovamente il dibattito sul belga e il tecnico non ha alcun tipo di dubbio

Una buona Roma che però non è riuscita a tenere testa all’Inter di Simone Inzaghi. Nella sfida di sabato pomeriggio è emersa tutta la potenza della formazione nerazzurra, ma non solo. A far discutere è stata anche la prestazione di Romelu Lukaku, ancora una volta incapace di incidere in maniera importante nei big match e finito nel mirino delle critiche.

Di Lukaku, Roma, Inter e non solo, ha parlato l’ex giallorosso e nerazzurro, nonché ex ct dell’Under 21, Gigi Di Biagio, intervenuto a TvPlay. “La Roma ha fatto un buonissimo primo tempo, con un’attenzione tattica particolare. L’Inter è una grandissima squadra, sembrava volesse dare spazio alla Roma per poi affondare nel momento giusto. Sul 2-1 è stata sorpresa, ma è stata la scintilla per fare 20 minuti di altissimo livello”.

Di Biagio è d’accordo con la decisione arbitrale di convalidare il gol di Acerbi perché “è io difensore a fare interferenza” e si è poi soffermato sulla prestazione di Lukaku: “Ha bisogno di un allenatore che lo faccia allenare tutta la settimana, come con Conte. Poi più lo avvicini alla porta, più ha dei problemi. Non è un fuoriclasse, ma è forte: ha bisogno però di profondità”.

Non solo Lukaku, Di Biagio: “Non capisco le critiche a Pioli”

Oltre a parlare di Roma e Lukaku, Gigi Di Biagio ha parlato anche di Juventus e Milan. Sui bianconeri il tecnico dice: “Per il blasone che ha, deve fare qualcosa in più per vincere le partite, soprattutto quando il livello delle avversarie si alza. Allegri ha un parco giocatori che non è al livello dell’Inter, ma può fare sicuramente meglio”.

Discorso diverso, invece, per il Milan: “Viene sempre criticato, soprattutto Pioli – dice Di Biagio – ma ha perso solo una volta negli ultimi due mesi. Non capisco le critiche a Pioli, perché sta facendo di più rispetto al potenziale che ha”.