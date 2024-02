Tragedia in campo, calciatore muore colpito da un fulmine

Tragedia in campo, un fulmine colpisce il calciatore: morto dopo il trasporto in ospedale

Tragedia in Indonesia: un calciatore è morto in ospedale dove era stato trasportato dopo che era stato colpito da un fulmine.

La vittima è Septian Raharja, 30 anni. L’episodio si è verificato nello stadio Siliwangi nella città di Bandung, nella regione dell’isola di Giava, in Indonesia. In campo c’erano 2 FLO FC Bandung e FBI Subang, la squadra di Raharja. Le due formazioni si stavano affrontando in una sfida amichevole.

Il calciatore si trovava da solo sulla fascia destra della difesa. La partita si stava disputando sotto una pioggia torrenziale, in condizioni meteo estreme e sotto una vera e propria tempesta di lampi. Uno di quei fulmini ha colpito in pieno Raharja, soccorso immediatamente dai presenti e portato in ospedale. Il fulmine lo ha colpito direttamente nel petto, tanto che sul suo corpo è stata ritrovato una ferita profonda in quel punto. Le scarpe sono state trovate carbonizzate. Il 30enne è scomparso poco dopo essere giunto in pronto soccorso.