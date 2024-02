Stiramento al legamento UFFICIALE: sarà out per Inter-Atletico Madrid

Le ultime notizie relative all’attaccante, infortunatosi nella serata di ieri: salta il big match di Champions League. Out almeno due-tre settimane

Le lacrime e le smorfie di dolore non lasciavano presagire davvero nulla di buono per l’attaccante, che ieri è stato costretto a lasciare il campo per infortunio.

In mattinata Alvaro Morata si è sottoposto agli accertamenti del caso dopo essere stato colpito al ginocchio dopo uno duro scontro di gioco con Soumarè, nel corso del match contro il Siviglia. Gli esami hanno così evidenziato “uno stiramento del legamento con edema osseo”.

Atletico Madrid, Simeone perde Morata: i tempi di recupero

Una brutta notizia per l’Atletico Madrid, sconfitto dagli Andalusi, che perde anche il suo giocatore più in forma. Alvaro Morata, autore di una stagione fantastica con ben 19 reti, è infatti costretto a fermarsi e non ci sarà per la partita di andata contro l’Inter.

Lo spagnolo, che in estate è stato ad un passo proprio dai nerazzurri, non farà ritorno in Italia. Contro gli uomini di Simone Inzaghi sarà chiaramente out e non tornerà a disposizione di Diego Simeone prima due-tre settimane. Morata potrebbe dunque aver messo nel mirino proprio la sfida di ritorno, che si giocherà al Civitas Metropolitano il prossimo 13 marzo.