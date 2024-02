“Si fa dura per Allegri”, annuncio inequivocabile in diretta

Analisi del momento della Juventus e di Allegri, dichiarazioni in diretta sul tecnico bianconero e sulla sua stagione fin qui

Si chiude oggi la 24esima giornata di campionato, con la sfida tra Juventus e Udinese. Una gara cruciale sia per i piemontesi che per i friulani, per i rispettivi obiettivi. Né Allegri né Cioffi possono sbagliare.

Padroni di casa che devono rispondere all’Inter per cercare di rimanere il più possibile in scia, dopo il successo nerazzurro contro la Roma. Per gli ospiti, invece, in palio pesanti punti salvezza: occorre staccare il Verona che ha momentaneamente operato l’aggancio in terzultima posizione a quota 19. Della sfida di stasera, ma anche di altri temi, ha parlato in esclusiva a ‘Tv Play’ Stefano Colantuono, ex allenatore di diverse squadre importanti in Serie A, tra cui proprio l’Udinese.

Juventus, Colantuono sicuro: “Allegri sta facendo il massimo”

Parlando del percorso della Juventus, Colantuono ha sottolineato come per Allegri sia davvero difficile tenere il passo dell’Inter e che per questo, finora, il lavoro del livornese sia stato ottimo.

“Allegri sta facendo un lavoro straordinario – ha detto – Rimanere agganciato all’Inter diventa un compito arduo, credo che la rosa dei nerazzurri sia molto più forte e attrezzata, ma la Juventus deve provare a continuare nel suo ruolo di antagonista. Sarà una partita molto interessante, il pronostico è tutto a favore della Juve ma l’Udinese ha assoluto bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione”.

Parlando di un’altra sua ex squadra, l’Atalanta, Colantuono ha affermato: “Mi aspettavo, per il lavoro portato avanti dalla famiglia Percassi, che potessero raggiungere questo livello. Ai miei tempi, ho messo le basi per una permanenza più prolungata in Serie A, oggi grazie a Gasperini parliamo di una big affermata. Il suo arrivo ha cambiato del tutto le cose”. Ma l’allenatore che sta facendo meglio in Serie A, al momento, è un altro a suo parere: “Credo che il percorso più interessante sia quello di Thiago Motta – ha aggiunto – Ce lo vedo bene in una big, dalla sua parte l’essere stato da giocatore in diversi spogliatoi importanti”.