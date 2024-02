Rinnovo o addio per Allegri: la Juventus ha già scelto

Il futuro di Allegri tiene banco con la Juventus che avrebbe già preso la propria decisione: l’annuncio sul tecnico bianconero

Lascia o raddoppia? La storica trasmissione dell’indimenticato Mike Buongiorno sembra essere fatta apposta per la situazione di Massimiliano Allegri e della Juventus.

Il tecnico bianconero è in scadenza di contratto nel 2025, ma appare difficile che resti a Torino in scadenza: rinnovo o addio è il bivio che avrà di fronte la società piemontese e il tecnico a fine stagione o magari anche prima. La sconfitta con l’Inter e lo scudetto più lontano hanno un po’ raffreddato le voci su un possibile prolungamento di contratto, anche se tutto è ancora in ballo. Lo stesso Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese ha voluto affrontare l’argomento, senza però sbilanciarsi più di tanto: “Vediamo di finire bene la stagione – le sue dichiarazioni – , ho ancora un anno di contratto. Noi dipendiamo dai risultati e dal lavoro che svolgiamo”.

Juventus, niente rinnovo: decisione presa per Allegri

Proprio sull’argomento futuro Allegri sono arrivate anche le dichiarazioni di Guido Vaciago, direttore di TuttoSport. Il giornalista è intervenuto a ‘Tutto Convocati’ su ‘Radio24’ per parlare proprio del momento della Juventus e soffermandosi anche sul futuro dell’allenatore bianconero.

Per Vaciago un rinnovo non è in discussione: “Starà ad Allegri a decidere il proprio futuro. Ha ancora un anno di contratto. Di sicuro nessuno lo manderà via dalla Juventus a fine stagione, non sono però così sicuro che sia all’ordine del giorno il rinnovo del tecnico“. Quindi niente addio, ma neanche rinnovo per il tecnico che potrebbe a questo punto restare con il contratto in scadenza per la sua ultima stagione alla Juve.