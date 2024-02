Probabili formazioni Juventus-Udinese: Allegri con Milik, Cioffi senza Pereyra

La Juventus torna in campo e accoglie l”Udinese nel posticipo della 24esima giornata di Serie A. La ‘Signora’ scende in campo dopo la sconfitta di Milano per mano dell’Inter e il pareggio casalingo contro l’Empoli. Un solo punto raccolto nelle ultime due partite

Con la vittoria di sabato, i nerazzurri sono scappati a +7 (con una gara in meno). L’Udinese è 17esima a soli 19 punti e non sta attraversando un buon momento dal punto di vista dei risultati: non vince dal 30 di dicembre dello scorso anno.

In casa Juventus, i dubbi sono principalmente due: uno in difesa, uno in attacco. Davanti a Szczesny, ci saranno Bremer, Gatti e, data la squalifica di Danilo, uno tra Alex Sandro e Rugani. Il brasiliano è in netto vantaggio, come confermato da Allegri in conferenza. In mezzo, Rabiot, Locatelli e McKennie. Sulle fasce: a destra Cambiaso, a sinistra Kostic: qualora fosse inserito Weah, l’esterno italiano scivolerebbe sull’altra fascia e il serbo si siederebbe in panchina. Ipotesi da non scartare, in salita le quotazioni dello statunitense. Davanti, il ‘9’ lo farà Milik, data l’assenza di Vlahovic; in suo supporto, uno tra Chiesa e Yilidz: da sciogliere le ultime riserve, con il ‘7’ leggermente favorito.

Per Cioffi, formazione tipo con il nuovo arrivato Giannetti in difesa e con l’esclusione di Pereyra – ex della gara – a causa della squalifica. In mezzo ci sarà Samardzic, accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane. In avanti tandem Thauvin e Lucca, giocatori insieme al serbo da tenere d’occhio a detta dello stesso Allegri.

Juventus-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida tra Juventus e Udinese sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN e su Sky. Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45. La partita sarà diretta dal signor Abisso, gli assistenti saranno Vecchi e Mastrodonato; il quarto ufficiale sarà Giua. Al VAR Marini, coadiuvato da Aureliano in qualità di AVAR.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri

Squalificati: Danilo, Fagioli, Pogba

Indisponibili: Perin, Kean, Vlahovic

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

Squalificati: Pereyra

Indisponibili: Bijol, Deulofeu, Ebosse

Il calendario di Juventus e Udinese

Dopo la sfida contro l’Udinese in casa, la Juventus di Massimiliano Allegri se la vedrà con l’Hellas Verona in trasferta, per poi accogliere il Frosinone tra le mura amiche. Il big match sarà a inizio marzo, contro il Napoli, allo stadio ‘Maradona’. I bianconeri friulani avranno una seconda metà di febbraio importante per la lotta nelle zone basse della classifica. Prima Cagliari, poi Genoa a ‘Marassi’, quindi a inizio del mese prossimo la Salernitana al ‘Bluenergy Stadium’.