Milan, si ferma Calabria: l’esito UFFICIALE degli esami

Le ultime sulle condizioni fisiche del calciatore di Stefano Pioli, uscito per infortunio ieri nel corso del match tra il Milan e il Napoli

Il Milan di Stefano Pioli deve fare i conti con un nuovo infortunio. Ieri a San Siro, nel corso del match tra il Milan e il Napoli, si è fermato Davide Calabria.

Il capitano dei rossoneri ha dato forfait, per un guaio muscolare, al 35esimo del primo tempo, lasciando così il posto ad Alessandro Florenzi. Stamani così, come appreso da Calciomercato.it, Calabria si è sottoposto agli esami del caso: la risonanza magnetica ha così evidenziato un edema muscolare a carico del breve adduttore di sinistra. L’evoluzione clinica verrà monitorata giorno dopo giorno, ma è evidente che il terzino destro non sarà presente per il match di Europa League contro il Rennes e quello di domenica sera, di campionato, con il Monza.

Spazio dunque dal primo minuto ad Alessandro Florenzi, che tanto bene ha fatto ieri, subentrando dalla panchina.

Milan, riecco Thiaw: in gruppo con Caldara

Le notizie positive, come raccontato nei giorni scorsi, sono legate a Malick Thiaw. Anche oggi il tedesco, così come Caldara, ha lavorato con il resto del gruppo.

Il tedesco è dunque recuperato e sarà a disposizione per la sfida europea. Si attendono, inoltre, novità importanti su Pierre Kalulu e Fikayo Tomori in settimana. Anche il rientro del francese e dell’inglese è davvero vicino. Entro fine febbraio, infatti, dovrebbero tornare ad aiutare la squadra e Stefano Pioli