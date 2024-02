Milan e il futuro di Pioli: è arrivato l’annuncio del Presidente Scaroni

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, torna a parlare anche del futuro di Stefano Pioli. Dall’allenatore al nuovo stadio, le sue dichiarazioni

Prosegue la striscia positiva in campionato per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera si è aggiudicata un altro big match battendo il Napoli e portandosi ad un solo punto dalla Juventus in attesa di Juve-Udinese, posticipo di questa sera in programma all’Allianz Stadium.

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato a parlare a “Radio Anch’io Sport” su ‘Radio Uno’. Fra i temi toccati anche la questione sul nuovo stadio: “Abbiamo comprato i terreni, abbiamo avuto una decisione favorevole preliminare da parte del comune di San Donato, ora abbiamo tutta una serie di passaggi che riguardano la regione e altri enti locali. Siamo relativamente ottimisti, anche se in Italia essere ottimisti sulla costruzione degli stadi è un compito piuttosto arduo. Abbiamo bisogno di un nuovo stadio“. Poi l’annuncio sul futuro di Stefano Pioli.

Milan, Scaroni annuncia: “Fiducia in Pioli. Sul nuovo stadio…”

“Mutuo le parole sia del nostro amministratore delegato Furlani che di Ibrahimovic“, ha esordito Scaroni parlando del futuro del tecnico rossonero.

Questo l’annuncio del Presidente del Milan: “Noi abbiamo fiducia totale in Pioli e i risultati ce la stanno rafforzando questa fiducia. Quindi per il momento calma piatta su questo fronte”. Pioli è più saldo sulla panchina rossonera. I conti si faranno solo a fine stagione.