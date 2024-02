Milan, che ‘regalo’ da Ancelotti: arriva in prestito dal Real

Il Milan potrebbe ricevere un gradito regalo da Carlo Ancelotti e dal Real Madrid: giocatore in prestito dai ‘Blancos’ per i rossoneri

Storicamente, i rapporti tra il Milan e il Real Madrid sono ottimi. Rimasti tali anche dal momento in cui Paolo Maldini, fautore di un ‘asse’ piuttosto fortunato con i ‘Blancos’, ha lasciato la società rossonera. E il Diavolo potrebbe approfittarne, ancora una volta.

Sulla panchina del Real, del resto, c’è colui che al Milan è stato una vera e propria leggenda, in campo e fuori, vale a dire Carlo Ancelotti. Che ancora una volta sta costruendo una stagione importante nella Liga e che va a caccia di altre imprese in Europa, gestendo con la solita sapienza una rosa piena di fenomeni. Uno dei quali potrebbe essere girato in prestito ai rossoneri per l’anno prossimo, mettendo a disposizione un giocatore dal talento assicurato.

Milan, Arda Guler arriva con il ‘modello’ Diaz

Tra gli acquisti più interessanti del Real, la scorsa estate, c’è stato il giovane turco Arda Guler. Che però fin qui non ha potuto mettere in mostra le sue doti, anche perché penalizzato fino alla fine del 2023 da diversi problemi fisici.

L’ex Fenerbahce è entrato in squadra con l’inizio del nuovo anno, mettendo insieme però appena quattro presenze, di cui solo una da titolare. Difficile possa trovare molto più spazio nelle rotazioni, faticando a mettere a punto al meglio la condizione. In casa Real si starebbe facendo largo l’idea di darlo in prestito, il prossimo anno, per fargli acquisire continuità. E secondo ‘Sport’, in Spagna, l’idea di girarlo al Milan sarebbe piuttosto gradita. In casa del Diavolo, potrebbe mettersi in luce, come avvenuto per Brahim Diaz. Un motivo per preferire la soluzione italiana a Tottenham e Bayer Leverkusen, altre squadre che hanno sondato il terreno per il classe 2005.