L’ultimo ko è fatale, esonero e terzo allenatore stagionale: sta arrivando in città per firmare

Dopo l’ultimo ko bruciante, il club ha deciso di cambiare nuovamente allenatore: il nuovo mister è in viaggio per la città e dovrebbe firmare oggi

La stagione 2023/24 ha ormai già scollinato, entrando nella parte caldissima anche con il ritorno delle coppe europee. Da domani partono gli ottavi di Champions League con Manchester City e Real Madrid in campo, mercoledì toccherà invece al PSG e ovviamente a Lazio-Bayern Monaco. Giovedì sarà poi il turno della Roma di De Rossi nel playoff di Europa League.

Un momento che sarà decisivo per l’annata in corso, così come per gli altri campionati europei e ovviamente la nostra Serie B. Ieri si è chiusa una giornata che ha segnato l’allungo ulteriore del Parma, vittorioso in casa del Cittadella per 2-1, sfruttando il pareggio della Cremonese fermata dalla Reggiana. Ora le prime inseguitrici dei ducali sono a 6 punti di distanza, con la squadra di Pecchia ormai lanciatissima. Nel frattempo, però, anche in fondo alla classifica si lotta in maniera serrata per l’obiettivo salvezza con tante squadre racchiuse in pochissimi punti. Le ultime cinque sono infatti racchiuse in appena 2 punti, per cui basta poco per guadagnare posizioni. Lo sa il Lecco, che ha esonerato la coppia Bonazzoli-Malgrati che con il ko in casa del Bari ha tenuto aperta una serie negativa di ben cinque sconfitte consecutive che hanno ‘consolidato’ l’ultimo posto.

Come riporta ‘Sky Sport’, il nuovo allenatore è già in viaggio verso Lecco: si tratta di Alfredo Aglietti. Il club nella giornata di ieri ha definito e risolto gli ultimi problemi burocratici che hanno dato il via libera all’arrivo dell’ex tecnico del Chievo. In queste ore c’erano stati contatti anche con Davide Dionigi, ma ormai la strada sembra tracciata verso Aglietti, che sta raggiungendo la città per firmare il contratto. Non solo, perché se dovesse arrivare l’annuncio ufficiale in tempo utile, il nuovo mister potrebbe già dirigere l’allenamento di oggi. Per il Lecco si tratta del secondo cambio in panchina e quindi del terzo tecnico: in principio Luciano Foschi, protagonista della promozione, poi appunto Emiliano Bonazzoli insieme a Malgrati. La missione è decisamente complicata, con la zona salvezza che dista ben 7 punti (Sampdoria e Sudtirol). Ma intanto il playout è lontano appena 2 punti, sulla carta ancora perfettamente alla portata.