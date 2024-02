Inter-Roma non finisce mai: “Gol di Acerbi regolare in tutti i paesi”

Continuano le polemiche su Roma Inter e il gol realizzato da Acerbi. A distanza di due giorni è arrivato il verdetto sulla rete del difensore

Nell’ultimo turno di campionato, l’Inter ha dato una prova di forza molto importante: i nerazzurri hanno vinto quattro a due in casa della Roma dopo un primo tempo di grande difficoltà. I ragazzi di Inzaghi sono stati sorpresi dall’atteggiamento aggressivo dei padroni di casa ma nella ripresa hanno imposto la loro forza con quindici minuti che sono stati decisivi per ribaltare la partita.

Un campionato che, giornata dopo giornata, solo l’Inter sembra poter perdere: tra i protagonisti dell’Olimpico dobbiamo menzionare Acerbi. Il difensore ha realizzato la rete del momentaneo uno a zero con un gran colpo di testa. Rete che ha generato diverse polemiche per la posizione di Thuram.

Episodio rivisto al Var dal direttore di gara e che è stato analizzato da Biasin. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato: “Penso che la rete di Acerbi sia regolare in tutti i paesi del mondo. Rui Patricio sbaglia l’intervento”. Una dichiarazione non troppo distante da quanto detto da De Rossi: il tecnico giallorosso, nel post gara, non ha minimamente protestato su questo episodio.

Proprio sull’allenatore della Roma ha voluto dire la sua Biasin: “De Rossi ha impostato la partita con la volontà di giocarla e nel primo tempo ha dato fastidio all’Inter ma nella ripresa è venuta fuori la prorompenza dei nerazzurri”. Sono proprio questi due aspetti ad essere venuti fuori dal match dell’Olimpico tra la differenza, dei giallorossi, nell’affrontare i big match rispetto alla precedente gestione alla forza dell’Inter capace in poco tempo di cambiare l’esito del match.

Acerbi e il gesto contro i tifosi giallorossi: “Commette un errore”

Il difensore nerazzurro è stato protagonista non solo per il gol dell’uno a zero ma anche per aver risposto, con un gesto decisamente eloquente, a dei cori arrivati dal pubblico di casa nel momento in cui il centrale è stato sostituito. Anche su questo episodio si è voluto esprimere Biasin: “Acerbi commette un errore, un tesserato deve fare attenzione a come reagisce avendo una responsabilità di fronte a milioni di tifosi”.

Queste le parole del giornalista che poi continua: “Bisogna iniziare a parlare di chi si permette di urlare ad un giocatore devi morire”. Situazione decisamente spiacevole all’interno di una partita in cui ci sono state tanti aspetti positivi. “Se entro nella sua testa comprendo la reazione del giocatore” così Biasin e il riferimento è alla malattia che ha colpito Acerbi. Visto il coro ricevuto, aver vinto una partita importante con un suo gol è stata una grande soddisfazione.