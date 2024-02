“Giugno arriva presto”: cacciato via durante Juventus-Udinese

La Juventus in campo contro l’Udinese per cercare di tenere il passo dell’Inter, ma un bianconero vive un momento complicato: lo mandano via

La Juventus vive un momento di difficoltà: un punto nelle ultime partite e la necessità di invertire subito la tendenza per evitare di staccarsi ulteriormente dall’Inter.

Contro l’Udinese servono i tre punti per riportarsi a meno 4, ma intanto l’inizio gara non è stato dei migliori. Al 25′, infatti, Giannetti è andato a segno (sua prima rete in Serie A) approfittando di una mezza dormita della retroguardia juventina.

In particolare è Alex Sandro ad essersi macchiato di un errore, respingendo in malo modo una punizione dei friulani. Proprio il brasiliano è al centro delle polemiche con i tifosi bianconeri che si lamentano della sua presenza in campo e ne chiedono l’addio immediato.

Sui social è un susseguirsi di giudizi negativi per l’ex Porto che è invitato, senza neanche troppi giri di parole, a lasciare il prima possibile la Juventus perché ritenuto non adatto al livello del club bianconero.

Juventus-Udinese, tutti contro Alex Sandro

Non manca un pizzico di ironia e l’inevitabile accostamento al mercato con un utente che su X scherza sulla prestazione del calciatore: “Alex Sandro titolare per salvare l’Udinese e farci regalare Samardzic“.

Ma c’è anche chi non ha intenzione di fare ironia e boccia categoricamente il brasiliano: “Ha già dato dimostrazione di essere inutile e da panchinare. Giugno arriva presto”. Una serie di critiche senza nessuna possibilità di appello con Alex Sandro che è invitato a lasciare il prima possibile la Juve: “Io lo toglierei”.

Ecco alcuni tweet su Alex Sandro nel corso di Juventus-Udinese:

Appena iniziata la partita, ma Alex Sandro ha gia dato dimostrazione di essere inutile e da panchinare. Giugno arriva presto. — Annalisa #IostoconLaJuventuseVlahovic (@BiancoDoc) February 12, 2024

Alex Sandro fai un disastro ti prego #JuveUdinese — Kakashi Mottiano (@KakashiSoF) February 12, 2024

Io toglierei già Alex Sandro — Chiara 🖤 (@_ChiaTom_) February 12, 2024

mio papà ha già insultato Alex Sandro due volte boh — martina (@spazioinutile) February 12, 2024