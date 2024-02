Convocati Juve per l’Udinese: due assenzi pesanti per Allegri ed una novità

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per il posticipo con l’Udinese. Ecco l’elenco dei bianconeri a disposizione

Monday Night per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri chiuderanno questa sera il turno di Serie A, all’Allianz Stadium arriva l’Udinese di Cioffi a caccia di punti salvezza.

Reduce da un punto nelle ultime due e dallo scontro diretto perso con l’Inter, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a ripartite per rimanere in scia dei nerazzurri e tenere a distanza anche il Milan. Per l’occasione, però, mancheranno capitan Danilo, squalificato, e Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo non ha recuperato dal problema muscolare accusato a San Siro e non sarà rischiato. Torna Milik dopo la squalifica, presente in attacco anche Leonardo Cerri aggregato dalla Juventus Next Gen. Di seguito la lista dei convocati di Allegri.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Scaglia

Difensori: Bremer, Gatti, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djaló

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge

Attaccanti: Chiesa, Milik, Yildiz, Iling Jr. Cerri