Campo impraticabile, UFFICIALE: partita rinviata

Il maltempo sta condizionando i campionati nel weekend in Italia: troppa pioggia, campo impraticabile, il match è stato rinviato

Un calendario sempre più fitto, dove trovare spazio per aggiungere partite è quanto mai complicato. È questo il motivo che induce un bel po’ di agitazione quanto il maltempo attraversa l’Italia.

Soprattutto in Serie A, essere costretti a rinviare una partita per le avverse condizioni meteo è un grande problema perché è molto difficile riuscire a trovare poi una data libera per giocare il match. L’esempio arriva dalle quattro partite posticipate per la Supercoppa che saranno dislocate tutte a febbraio, non senza intasamento dei calendari per le squadre coinvolte.

Una situazione ancora peggiore quando il rinvio arriva non programmato e dovuto a situazioni collegate al meteo. Ad esempio in questo fine settimane diverse partite si sono giocate sotto la pioggia e c’è stato un pizzico di apprensione per quel che sarebbe potuto accadere in caso di veri e propri nubifragi.

La giornata di Serie A non si è ancora chiusa: stasera si disputerà il match tra Juventus e Udinese, ma intanto arriva la notizia di un rinvio proprio per maltempo.

Partita rinviata in Italia per maltempo: campo impraticabile

Se per la sfida tra Juventus e Udinese in programma questa sera allo Stadium non sono previsti problemi, con il meteo che indica una serata senza piogge a Torino, le cose non sono andate lisce nel campionato di Eccellenza.

Nel Girone B del Lazio, la partita tra Atletico Pontina e Vicovaro è stato rinviato proprio per le condizioni meteo. Le forte piogge che sono cadute sul terreno di gioco lo hanno reso impraticabile, spingendo quindi l’arbitro a non far scendere in campo le squadre e rinviare tutto a data da destinarsi.