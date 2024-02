Allegri ne perde un altro: salta il Verona

Problema piuttosto serio per Allegri che, contro il Verona, non potrà contare su un titolare a causa dell’ammonizione ricevuta

Il posticipo della ventiquattresima giornata metteva di fronte Juventus ed Udinese, partita fondamentale per entrambe le squadre: i bianconeri, dopo aver conquistato un punto nelle precedenti due partite, avevano assolutamente bisogno di conquistare la vittoria per non far scappare l’Inter. Discorso diverso per i friulani alla ricerca di punti salvezza.

Al fine primo tempo ospiti in vantaggio grazie al gol di Giannetti: rete che ha gelato lo Stadium. I bianconeri hanno provato a reagire ma Milik non è stato preciso in due circostanze. Per Allegri i problemi non si esauriscono in un risultato negativo: verso la fine del primo tempo è stato ammonito Bremer: cartellino giallo pesante considerando come, da diffidato, salterà la prossima partita.

La Juventus è attesa dal match in casa del Verona, in programma sabato prossimo alle 18.00. Una match importante che Allegri dovrà affrontare senza la presenza di Bremer, leader difensivo dei bianconeri.