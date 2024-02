Sborsano 100 milioni e fanno felice la Juve: Allegri ha già detto sì

Un investimento da 100 milioni di euro potrebbe fare parecchio felice Massimiliano Allegri e la Juve: l’affare cambia totalmente il centrocampo

La Juve è proiettata alla partita contro l’Udinese che potrebbe permettere ai bianconeri di Torino di riavvicinarsi all’Inter in classifica, a -4 punti dalla vetta. Intanto, la dirigenza programma già il calciomercato estivo, ciò che potrebbe succedere da giugno in poi e cambiare il volto del gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Gli investimenti più importanti, al netto delle cessioni che potrebbero arrivare, si concentreranno sul centrocampo. In attesa di capire se Carlos Alcaraz meriterà o meno il costosissimo riscatto e se Adrien Rabiot partirà a parametro zero, la lista di Cristiano Giuntoli è parecchio lunga e comprende giocatori completi, di fisicità e grande propensione offensiva, ma anche in grado di imprimere ritmo al gioco.

La stessa esigenza ce l’ha anche il PSG e probabilmente il Barcellona. Le due big europee sono sulle tracce di Bruno Guimaraes, calciatore brasiliano del Newcastle, che in questa stagione ha già messo a segno tre gol e quattro assist e mostrato tutte le sue qualità nel gioco dei Magpies. Secondo quanto riporta il ‘Times’, serviranno ben 100 milioni di euro per strappare il calciatore ai bianconeri della Premier League e quest’affare, se i campioni di Ligue 1 dovessero portarlo a termine, potrebbe avere riflessi diretti sul calciomercato della Juve.

Via libera della Juve per Thuram: Allegri insiste per il colpaccio

Il PSG, infatti, era entrato nell’ordine di idee di chiudere l’acquisto di Khephren Thuram dal Nizza. Il figlio d’arte e fratello di Marcus, attaccante che sta spaccando la Serie A con la maglia dell’Inter, sta facendo molto bene, ma potrebbe essere scavalcato proprio da Bruno Guimaraes nelle gerarchie.

E poi, dopo aver speso 100 milioni, o poco meno, è difficile che i transalpini decidano di effettuare un altro investimento di prim’ordine in quella zona del campo. Ciò lascerebbe campo libero alla Juve proprio per Thuram, che ha una valutazione da circa 40 milioni di euro. Il francese piace tanto per la capacità di ribaltare l’azione, per la struttura fisica impressionante che potrebbe affinarsi ulteriormente in Italia, con la sua crescita naturale, e anche per la tecnica mostrata nel giro palla.

Gli intrecci di mercato a centrocampo potrebbero, dunque, regalare alla Vecchia Signora un colpo di primo livello, ma attenzione anche ad altre big di Premier che potrebbero spuntare nei prossimi mesi. Ancora è presto per cantare vittoria.