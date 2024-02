Problema durante Roma-Inter: salta il match di coppa

Si avvicina il ritorno delle coppe europee e un titolarissimo rischia concretamente di non essere in campo dopo Roma-Inter

Non si ferma l’emergenza infortuni. E l’avvicinarsi del ritorno delle coppe europee non aiuta gli allenatori, costretti a fare a meno di diversi titolari.

Archiviata la sconfitta con l’Inter maturata ieri all’Olimpico, la Roma si appresta ad affrontare il Feyenoord nel match valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Giovedì il primo appuntamento in terra olandese e per l’occasione Daniele De Rossi potrebbe essere costretto a dover fare a meno di un titolarissimo.

Dalla partita con l’Inter, infatti, è uscito malconcio Bryan Cristante. Il centrocampista ex Atalanta e Palermo, infatti, è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco a causa di un problema alla schiena che si trascina da tempo. Al suo posto, Daniele De Rossi dovrebbe puntare sul giovane Bove, pronto a comporre il terzetto di mediana insieme a Paredes e Pellegrini.

Roma, giovedì c’è il Feyenoord: Cristante alza bandiera bianca

Difficile, infatti, immaginare che Bryan Cristante riesca a recuperare in tempo utile per la trasferta di Rotterdam. Ecco perché Daniele De Rossi deve studiare la mossa per sostituire il centrocampista fermatosi contro l’Inter.

Un’assenza pesante quella di Bryan Cristante, giocatore prezioso per la Roma sia sotto la gestione tecnica di Mourinho che sotto quella di Daniele De Rossi. Basti pensare che finora, in questa stagione, il giocatore italo-canadese ha giocato trentuno partite tra campionato e coppe, impreziosendo il suo score con un bottino di due gol e tre assist.

In difesa, invece, si registrerà giocoforza il rientro di Llorente dato che Huijsen non è stato inserito nella lista Uefa al pari di Kristensen. Sulle fasce potrebbe ritrovare spazio dall’inizio Spinazzola sull’out sinistro e Celik su quello destro. In attacco, invece, conferma per Lukaku con Zalewski e Dybala a completare la linea offensiva. Occhio, infine, alla possibile candidatura di un Baldanzi in grande spolvero.