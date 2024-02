Pioli esulta e avvisa l’Inter: “Ci proveremo fino alla fine”

Pioli ha commentato Milan-Napoli nel post partita: ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero a ‘DAZN’

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ dopo l’importante vittoria del suo Milan nel big match contro il Napoli. Rossoneri momentaneamente a -1 dalla Juve impegnata domani sera con l’Udinese.

Il tecnico non molla l’obiettivo Scudetto: “Non so se sia il massimo che potevamo fare. Sicuramente nell’ultimo mese e mezzo stiamo viaggiando quasi alla stessa velocità dell’Inter. Noi ci proveremo fino alla fine. Ora dovremo pensare anche all’Europa League. Non sarà semplice”. Sulla partita: “Avevamo bisogno di lavorare in fase difensiva contro una squadra che ha grandissima qualità. Sono situazioni importanti. Nelle scorse settimane ho avuto tanti discorsi con i nostri giocatori sull’atteggiamento in fase difensiva. Dovevamo stare più compatti. Questa sera è stato un Milan equilibrato e ordinato, che ha vinto senza subire gol. Ora dobbiamo guardare alla prossima”.

Milan-Napoli, Pioli: “Ecco le condizioni di Calabria e Bennacer”

Annuncio, poi, sulle condizioni di Calabria e Bennacer: “Davide ha avuto un problema all’adduttore che verrà valutato nei prossimi giorni. Bennacer era solo stanco, tornava dalla Coppa d’Africa. Thiaw tornerà nei prossimi giorni”.

Giovedì il Rennes: “Mi aspetto una partita difficile, è una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente. Ci faremo trovare pronti per giovedì perché vogliamo prendere un vantaggio in vista del ritorno in Francia”.