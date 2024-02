Palladino controcorrente: “Bicchiere mezzo pieno. Guarderò da casa il Milan”

Il Monza non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Verona: le dichiarazioni in conferenza stampa di Raffaele Palladino

Monza ancora a secco di reti dopo la trasferta di Udine. Finisce 0-0 anche la sfida casalinga contro il Verona, con l’undici di Raffaele Palladino che manca il primo match point salvezza.

Il pubblico di casa esce un po’ deluso dall’U-Power Stadium, con Colpani e compagni che non creano pericoli alla porta di Montipò nella ripresa e alla fine si accontentano del pareggio che lascia i biancorossi comunque a distanza di sicurezza (+11) dalla zona retrocessione. Palladino analizza in conferenza stampa la prova dei suoi e promuove comunque il Monza: “Nel primo tempo è mancato solo il gol, abbiamo fatto una prestazione solida. Poi nella ripresa il Verona si è abbassato e la gara è diventata più sporca. Rispetto all’anno scorso le altre squadre ci conoscono e ci temono. Io a differenza vostra sono molto soddisfatto della squadra, ho fatto i complimenti ai ragazzi nello spogliatoio. Vedo il bicchiere mezzo pieno: abbiamo fatto 5 punti nelle ultime tre partite, senza subire gol. Abbiamo 30 punti e il nostro cammino continua a essere positivo. Siamo in linea con i nostri obiettivi, per me è tutto positivo“.

Palladino dopo Monza-Verona: “Il nostro cammino è positivo”

Palladino fa luce successivamente sulle assenze di D’Ambrosio e Ciurria: “Danilo aveva la febbre, mentre Patrick nella rifinitura ha avuto un fastidio al ginocchio e lo abbiamo salvaguardato”.

🗣️ #MonzaVerona – #Palladino in conferenza: “Nel 1° tempo è mancato il gol, abbiamo fatto una prova solida. Loro poi si sono abbassati e la gara è stata sporca. Guardo al bicchiere mezzo pieno: abbiamo 30 punti, il nostro cammino continua a essere positivo”📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/GNEr7ruROf — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 11, 2024

Domenica prossima ci sarà l’ostacolo Milan per il Monza, con la formazione di Pioli impegnata questa sera nel big match contro il Napoli: “Se sarò a San Siro? No, la guarderò da casa. Andrò in settimana, studieremo poi nei prossimi giorni il Milan – svela Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Domani analizzeremo la gara con il Verona per capire cosa non è andato e dove invece abbiamo fatto bene, come facciamo sempre. Il Milan lo conosciamo, è un avversario forte e con grandi individualità. Noi però ce la giocheremo con entusiasmo e leggerezza e così continueremo a fare fino al termine del campionato”.