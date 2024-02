Milan-Napoli, Pioli costretto al cambio: è out per infortunio

Infortunio per il giocatore rossonero a dieci minuti dal termine del primo tempo di Milan-Napoli, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A

E’ durata 35 minutiMilan-Napoli di Davide Calabria. Il capitano, uscito tra gli applausi di San Siro, è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio.

Il terzino ha abbandonato il terreno di gioco sulle proprie gambe, ma toccandosi l’inguine. Al suo posto Stefano Pioli si è affidato ad Alessandro Florenzi. Torna dunque l’incubo infortuni in casa rossonera, che giovedì saranno chiamati a giocare nuovamente, per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rennes.

Milan-Napoli, stop per Calabria: il punto sugli infortunati

Il Milan deve dunque fare i conti con un nuovo infortunio, quello di Davide Calabria. Le condizioni del capitano verranno valutate nelle prossime ore.

Ma c’è apprensione visto che lo stop arriva nel momento in cui si tornerà a giocare ogni tre giorni. Al Diavolo, però, possono sorridere per il ritorno di Malick Thiaw, che potrebbe essere convocato già per la sfida contro il Rennes, di giovedì. Le attenzioni poi saranno rivolte su Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, che dovrebbero rivedere il campo a fine febbraio. Già in settimana sono previste novità importanti. Ci vorrà, invece, più tempo per quanto riguarda Tommaso Pobega.

Con il forfait di Davide Calabria, ci sarà più spazio per Alessandro Florenzi e magari per Filippo Terracciano, che come confessato da Pioli viene provato in allenamento proprio da esterno basso.