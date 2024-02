Milan-Napoli, Mazzarri esonerato a fine primo tempo: “Stasera”

Walter Mazzarri ‘esonerato’ al termine del primo tempo di Milan-Napoli: “Stasera”. Che cosa sta succedendo

Milan in vantaggio a San Siro dopo i primi 45 minuti del big match contro il Napoli. La squadra di Mazzarri è ancora una volta costretta a rincorrere.

Decide per il momento Theo Hernandez, bravo a sfruttare in inserimento la disattenzione difensiva della retroguardia del Napoli. Gli azzurri, ancora senza Osimhen, sono poco incisivi in zona d’attacco e nel mirino c’è sempre Walter Mazzarri. È già bufera sui social, con i tifosi che chiedono addirittura l’esonero immediato del tecnico.

Napoli, tifosi furiosi: “Mazzarri via subito”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

#Mazzarri è sempre il solito.

361 e via a cercare di non prenderle.

E menomale che la #pioggia è finita. — Inter_Rompi® Qualcosa sta per accadere. (@Inter_Rompi) February 11, 2024

Mazzarri vergognoso — 🐎 Rosario Arena 🐎 (@ArenaRosario) February 11, 2024

Mazzarri che mette questa formazione imbarazzante merita l’esonero stasera #MilanNapoli — Napoli a Gennaio (@timmylince) February 11, 2024

E uno , Mazzarri cambia mestiere — 1908 (@eros_1938) February 11, 2024

Chiamate chiunque, ma lasciamo che. Mazzarri possa andare a riposare dove vuole! Siamo oltre la frutta — 𝚂𝚒𝚗𝚝𝚎𝚜𝚒 (@s1ntesi) February 11, 2024

Dai, complimenti #Mazzarri. Ora sotto a difendere lo 0-1. — Anubi (@AnubiAurora) February 11, 2024