Mazzarri perde e non guarda la classifica: “All’inizio non c’ero, fatto un solo errore”

Le dichiarazioni di Walter Mazzarri al termine di Milan-Napoli, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A

Si complica ulteriormente il cammino in Serie A del Napoli. La squadra di Walter Mazzarri perde anche a San Siro e si allontana ancora di più dal quarto posto.

Gli azzurri non sono riusciti a pareggiare la rete di Theo Hernandez. Il tecnico dei campani è chiaramente dispiaciuto per l’esito del match, ma c’è stata una reazione nella ripresa con il ritorno al 4-3-3: “Purtroppo oggi abbiamo fatto un errore, che era prevedibilissimo, sul gol di Theo Hernandez. Se non avessimo sbagliato così, il Milan non avrebbe fatto un tiro in porta. Nella ripresa il Diavolo è calato dopo che ha pressato come pazzi nel primo tempo”.

Milan-Napoli, Mazzarri si aggrappa a Osimhen: “Spero che torni cattivo e motivato”

Il Napoli anche oggi è rimasto a secco. Gli azzurri ormai non sanno più segnare in trasferta. Non resta che aggrapparsi a Osimhen:

“Bisogna ritrovare la lucidità e la condizione psico-fisica giusta – prosegue Mazzarri -. E’ stata un’annata tribolata, si piglia il palo e da tre metri non si fa gol, non è facile spiegare certe cose. Osimhen? Spero che torni cattivo e motivato, ma non è facile quando si ritorna da queste competizioni”.

Come detto, con questo ko la classifica del Napoli si è fatta sempre più complicata, ma Mazzarri non sembra guardarla: “Obiettivi? All’inizio della stagione non c’ero – afferma il tecnico -, da quando sono arrivato si prova a fare il meglio da questa stagione difficile”