Lopetegui-Milan, la decisione è stata presa: strada spianata

Il Milan riflette sul prossimo allenatore e si parla anche di Lopetegui: arriva il rifiuto che può cambiare i piani rossoneri

Un nuovo allenatore per il Milan. Se stasera i rossoneri ospiteranno il Napoli con la possibilità di blindare ulteriormente il terzo posto e quindi la qualificazione Champions, la dirigenza da tempo sta pensando al futuro.

Un futuro nel quale potrebbe non esserci Stefano Pioli: la posizione dell’allenatore di Parma è fortemente in bilico e sembra quasi certo il suo addio al termine di quest’annata. Per guadagnarsi la conferma, serverebbe una rimonta in campionato o il successo in Europa League, ma potrebbe anche non bastare.

Logico, quindi, che in casa Milan si guardi ai nomi degli allenatori con i quali iniziare il nuovo progetto. Si parla di un big come Conte, di giovani come Thiago Motta e Farioli, ma si è parlato anche di Julen Lopetegui, ex commissario tecnico della Spagna, attualmente libero dopo aver lasciato il Wolverhampton ad agosto. Proprio sull’allenatore spagnolo arriva una novità importante: ha detto no.

Lopetegui ha detto no: cambia il futuro del Milan

Lopetegui è tra i candidati per la panchina del Milan, ma non solo: lo spagnolo, infatti, è anche nei pensieri del Crystal Palace che sta valutando l’esonero di Hodgson e ha come primi candidati proprio Lopetegui e Steve Cooper.

Il problema però è che entrambi gli allenatori hanno già fatto sapere già di non essere interessati a mettersi alla guida di una squadra che è in crisi di risultati, stando a quanto riportato da ‘Football Insider’. Il Crystal Palace è attualmente quindicesimo in Premier League con un vantaggio di cinque punti dalla zona retrocessione.

Proprio questa situazione frena Lopetegui che è pronto a declinare la proposta della società londinese. Strada spianata per il Milan, quindi, che se volesse troverebbe Lopetegui pronto a dire sì.