Leao-Kvaratskhelia, uno dice addio: la scelta è fatta

Da Rafael Leao a Kvicha Kvaratskhelia, Milan e Napoli sono ricche di talento ma anche di calciatori chiamati sempre a dimostrare il proprio valore. L’ultimo sondaggio di Calciomercato.it è proprio su di loro

Prima il Milan e poi il Napoli hanno vinto gli ultimi due scudetti, in modi certamente diversi ma accomunati da quella voglia di rivalsa tipica di chi non vince da diverso tempo.

Meno hanno dovuto aspettare i tifosi rossoneri che due anni fa sono saliti sul tetto più alto d’Italia grazie anche alle giocate di uno straordinario Rafael Leao, vincitore del premio MVP di quella stagione a suon di gol, assist e prestazioni da grande trascinatore. Un autentico uomo in più nell’arsenale di Stefano Pioli, tanto quanto lo è stato anche Kvicha Kvaratskhelia nel successo del Napoli dello scorso anno.

Il georgiano, atterrato sul pianeta Serie A da mina vagante, ha saputo immediatamente conquistare Napoli e l’intero campionato con caratteristiche anche simili per certi versi rispetto al collega portoghese, col quale condivide la posizione in campo, la propensione al dribbling ed anche uno scudetto da MVP e protagonista.

I destini di Milan e Napoli passano inevitabilmente dal rendimento in campo dei propri campioni, chiamati ad alzare sempre l’asticella. Prestazioni che non fanno altro che aumentare di conseguenza eventuali interessamenti nei loro confronti.

Al netto di Leao e Kvaratskhelia, nell’ultimo sondaggio sulla pagina X di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri followers chi tra una selezione di 4 calciatori tra Napoli e Milan lascerebbero partire in estate.

Col 44,1% di voti è stato scelto proprio Rafael Leao, davanti ai 41,2% di Kvara. Il portoghese è quindi il prescelto dei tifosi per un eventuale addio la prossima estate. Molto più distanti nomi come quelli di Maignan e Di Lorenzo, altri due top player di Milan e Napoli.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X da Calciomercato.it:

📊MOMENTO SONDAGGIO📊

🔥Voglia di riscatto a San Siro! In #MilanNapoli occhi puntati su quei big che in stagione non sono riusciti a esprimersi al meglio!

🤔Chi tra questi calciatori lascereste partire in estate❓

📲RT, VOTA e COMMENTA

— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 11, 2024