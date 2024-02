Juventus, sirene tedesche per il gioiellino: contatti col Bayern Monaco

Dalla Juventus alla Bundesliga: il Bayern Monaco sul gioiellino di Massimiliano Allegri

La sessione invernale di mercato è finita da meno di due settimane, ma le trattative non si fermano mai.

Tra le rivelazioni del campionato di Serie A c’è – senza ombra di dubbio – Matias Soulé: l’attaccante italo-argentino, attualmente in prestito al Frosinone, ha realizzato dieci gol e due assist in ventuno partite giocate in campionato con la maglia dei ciociari. Punto fermo dei giallazzurri, ha un contratto fino al 2026 con la Juventus che nel gennaio del 2020 lo ha prelevato dal Velez.

In questi anni ha alternato apparizioni con la formazione Primavera e quella Under 23, totalizzando anche ventuno presenze e un gol con la prima squadra. Quest’anno la società ha deciso di girarlo in prestito per consentirgli di giocare con maggiore continuità e la scelta si è rivelata essere vincente. Nelle scorse settimane il giocatore nativo di Mar del Plata ha rifiutato una maxi-offerta arrivata dall’Arabia Saudita mentre il club ha respinto le avances provenienti dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, sirene tedesche per Soulé

Come anticipato da La Gazzetta dello Sport, ora il giocatore classe 2003 sarebbe finito anche nel mirino di alcuni club tedeschi. Il suo entourage, nelle scorse ore, sarebbe entrato in contatto con un intermediario che opera in Bundesliga.

In Germania, infatti, diverse società hanno già espresso la volontà di fare un approfondimento su Soulé. In particolar modo Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e Bayer Leverkusen. Finora parliamo di semplici contatti iniziali, dunque nessuna trattativa concreta e avanzata, ma è concreta la possibilità che col passare delle settimane la fila di squadre interessate a Soulé si allunghi. In Inghilterra il giocatore piace a Crystal Palace, Newcastle, Brentford e Southampton, in Francia a Nizza e Monaco.

Sarà la Juventus a intavolare eventuali discorsi per la cessione del giocatore e a fissare il prezzo. La certezza è rappresentata dal fatto che la sua valutazione ha già superato i 40 milioni di euro e la speranza della Vecchia Signora è che si possa scatenare un’asta per il gioiellino classe 2003 che potrebbe rappresentare una importante plusvalenza.