Il capitano non firma più: al suo posto arriva Rabiot

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista il centrocampista francese, il cui contratto è sempre in scadenza a giugno

La Juventus mostra fiducia per il rinnovo di Rabiot, ma il nome del transalpino stuzzica l’appetito di qualche big europea.

Non solo la Premier, il classe ’95 piace molto in Spagna. Al Barcellona, diventato esperto di affari a zero negli ultimi anni complice una situazione economica disastrosa, ma anche all’Atletico Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Todfichajes’, proprio gli spagnoli di Simeone vanno tenuti in maggiore considerazione per il futuro dell’ex Psg. Per la Juve rappresentano un pericolo perché, a quanto pare, Koke potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione.

Al capitano dell’Atletico sarebbe giunta una proposta di prolungamento al ribasso, al contempo una offerta dall’Arabia Saudita tre volte superiore all’attuale ingaggio, circa 7 milioni di euro a stagione.

Fonti vicine al club, sottolinea la medesima fonte, confermano che i colloqui con il suo agente vanno avanti da settimane. La dirigenza ‘Colchoneros’ è addirittura ottimista sul buon esito della trattativa, anche se c’è l’ostacolo commissioni oltre a quello dello stipendio di 7 milioni più bonus. Per convincerlo a rimanere a Torino, Giuntoli potrebbe proporgli la stessa cifra per i prossimi due-tre anni, un totale di circa 21 milioni netti.