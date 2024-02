“Gol da annullare”: Roma-Inter non finisce più

Il contatto tra Marcus Thuram e Rui Patricio in occasione del gol dell’Inter siglato da Acerbi sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica

Con una reazione maiuscola l’Inter è riuscita ad espugnare anche l’Olimpico al termine di una partita dai diversi volti, sbloccata dal gol di Acerbi. Sul gol del difensore nerazzurro, però, si sono subito scatenate molte polemiche.

Richiamato al Var per giudicare l’entità del contatto tra Thuram e Rui Patricio, l’arbitro Guida ha deciso di assegnare il gol ai nerazzurri, confermando la sua scelta. Una decisione che, come prevedibile, sta continuando a far parlare di sé. La discriminante è infatti rappresentata dall’influenza della posizione di Thuram che nel momento in cui parte il colpo di testa di Acerbi si trova in prossimità di Rui Patricio. In occasione del movimento verso sinistra per provare ad intercettare il pallone, però, l’estremo difensore portoghese non è ostacolato da Thuram. Un episodio molto al limite per suggellare il quale Guida ha deciso di confermare la sua prima decisione.

Roma-Inter, Max Saccani sul contatto Acerbi-Thuram: “Gol da annullare da protocollo”

Sull’argomento si è espresso anche l’ex arbitro Saccani nel corso della moviola analizzata a 90esimo minuto. Stando a quanto riferito dall’ex fischietto, infatti, la rete di Acerbi avrebbe dovuto essere annullata per fuorigioco attivo di Thuram.

Un episodio sicuramente importante nell’economia dell’incontro a cui la compagine di De Rossi aveva comunque reagito trovando prima il pareggio con Mancini e poi il gol del momentaneo sorpasso di El Shaarawy. La sensazione, però, è che gli strascichi dell’episodio non termineranno a stretto giro di posta.