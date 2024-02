Furia Italiano: minaccia il cambio immediato

Fiorentina, Italiano furioso con il suo giocatore: minaccia il cambio immediato

Animi tesi nella sfida tra Fiorentina e Frosinone al Franchi, lunch match della 24esima giornata di Serie A, nonostante un risultato già in cascina per i viola.

Tensione in particolare tra Vincenzo Italiano e M’Bala Nzola, subito prima dell’ingresso in campo dell’angolano al posto di Andrea Belotti, uno dei protagonisti di giornata. Per il numero 18 viola poco più di 15 minuti in campo, ma l’atteggiamento del centravanti non è proprio piaciuto al tecnico dei toscani. Prima della sostituzione c’è stato un confronto tra i due, con Italiano che non ha gradito l’atteggiamento del giocatore, troppo pigro nel farsi trovare pronto per entrare sul terreno di gioco.

Italiano, come riferito da ‘DAZN’, ha minacciato Nzola di seguire le indicazioni e le sue richieste, altrimenti sarebbe stato sostituito immediatamente nonostante l’immediato ingresso in campo. Animi tesi dunque tra tecnico e attaccante, con l’ex Spezia che ha manifestato tutto il suo nervosismo. Prima subito dopo il quinto gol, firmato da Barak, dove Nzola è stato fermato da Turati e, dopo la rete del ceco, ha sferrato un calcione contro il palo della porta del portiere del Frosinone. Poi, nel finale, con un’ingenua ammonizione, arrivata per un intervento a palla lontana su Mazzitelli. Segno quindi di come, almeno mentalmente, l’attaccante angolano sia tutt’altro che sereno. Dovrà essere bravo Italiano, che forse lo conosce meglio di chiunque altro, a recuperarlo per averlo a disposizione nell’impegnativa seconda parte di stagione. Con la Fiorentina impegnata in tre fronti ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti.