Forfait improvviso per Milan-Napoli: non va neanche in panchina

Sorpresa nella lettura delle formazioni di Milan-Napoli: forfait improvviso, non va neanche in panchina per un problema fisico

Non ci sarà per Milan-Napoli: niente campo, né panchina, la sorpresa alla lettura delle formazioni certifica l’assenza in attesa. Una gastroenterite che lo ha colpito nelle ore immediatamente precedenti il match ha costretto ad alzare bandiera bianca.

Alex Meret finisce fuori al distinta consegnata da Walter Mazzarri al Napoli: il portiere rientrava tra i convocati dopo l’infortunio rimediato contro il Monza. Una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco per oltre un mese. L’ex Udinese e Spal era destinato ad andare in panchina in attesa di ritrovare la condizione migliore, ma dovrà invece saltare totalmente la partita.

Milan-Napoli, formazioni ufficiali: sorpresa Politano

Altra esclusione a sorpresa è quella di Politano, dato da tutti come potenziale titolare. Mazzarri, invece, ha scelto di imbottire il centrocampo affiancando Zielinski ad Anguissa e Lobotka e tenendo fuori l’ex Inter. Tutto confermato invece per il Milan con Giroud che sarà assistito dal trio Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

Ecco le formazioni di Milan-Napoli:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli

Napoli (3-5-2): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All.: Mazzarri