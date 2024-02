Fair play finanziario violato: penalizzazione in classifica certa

Paura penalizzazione per il club: violato il fair play finanziario e situazione a rischio

Il club naviga in acque finanziarie pericolose e potrebbe presto arrivare una pesante penalizzazione in classifica.

In Inghilterra i club tremano. Dopo l’Everton, penalizzato di 10 punti, altri club rischiano nuove penalizzazioni, che potrebbero stravolgere la classifica. Il Manchester City è tra le società sotto osservazione, idem il Nottingham Forest, ma all’elenco si sarebbe aggiunto un altro club. Secondo ‘Football Insider’ il Wolverhampton sarebbe molto vicino a violare le regole del Fair Play finanziario.

Tutti i 20 club della Premier League dovevano presentare i loro rapporti finanziari aggiornati entro il 31 dicembre. Eventuali violazioni saranno annunciate dalla Premier League e stando appunto a ‘Football Insider’, il Wolverhampton sarebbe molto vicino a violare il regolamento. I club della Premier League possono perdere solo 17,5 milioni di sterline in un periodo di tre anni consecutivi, anche se gli investimenti dei proprietari possono aumentare tale limite a 123 milioni di euro. Questo ha portato alla detrazione di dieci punti in classifica ai danni dell’Everton. I conti dei Wolves 2021/22 hanno rivelato una perdita di oltre 50 milioni di euro, mentre nelle sessioni della stagione scorsa sono stati spesi oltre 160 milioni di euro. Questo ha portato alla vendita di alcuni giocatori, come Matheus Nunes, ma la sua cessione al Manchester City per oltre 55 milioni di euro è stata completata oltre la data limite per i conti 2022/23 del club.