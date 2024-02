DIRETTA Serie A, Milan-Napoli | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la lunga domenica della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A con l’attesa sfida tra Milan e Napoli

Dopo il lunghissimo weekend della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, che si chiuderà domani col monday night tra la Juventus e l’Udinese, scendono in campo per l’ultima sfida in programma per oggi il Milan e il Napoli.

I padroni di casa, guidati in panchina da Stefano Pioli, vivono un ottimo momento di forma, quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, e hanno accorciato sul secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Inter di Simone Inzaghi, attualmente occupato dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Di contro, i campioni d’Italia in carica, con al comando l’allenatore Walter Mazzarri, nell’ultimo turno disputato hanno battuto il Verona di Marco Baroni tra le mura amiche, grazie ad uno splendido gol di Khvicha Kvaratskhelia e cercano continuità di risultati per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-NAPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (3-5-2): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: