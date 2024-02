DIRETTA Serie A, Genoa-Atalanta 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

Il Genoa riceve l’Atalanta a Marassi in una gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che vantano un lungo periodo di imbattibilità che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Reduci dal pareggio in trasferta contro l’Empoli che ha portato ad otto la striscia di risultati utili con tre vittorie e cinque pari tra cui quelli di prestigio con Juve e Inter, i rossoblu di Alberto Gilardino vogliono continuare a stupire provando a battere una big. Privi dello squalificato De Winter, i liguri cercano un successo che li avvicinerebbe sempre più alla salvezza. Ma i nerazzurri del grande ex Gian Piero Gasperini, che a loro volta devono fare a meno di Ederson appiedato dal giudice sportivo, vanno a caccia della quarta vittoria di fila dopo quelle ottenute tra le mura amiche contro Lazio, Frosinone e Udinese per blindare il quarto posto in classifica. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming su smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. All’andata i bergamaschi si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Lookman e Ederson. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Atalanta

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Malinovskyi, Strootman, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 60, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* e Bologna 39, Roma** 38, Lazio e Fiorentina 37, Napoli* 35,, Torino 33, Genoa 29, Monza** 30, Lecce** 24, Frosinone** 23, Empoli** 21, Sassuolo 20, Udinese e Verona** 19, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più