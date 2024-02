Caos in Milan-Napoli: piovono fischi a San Siro

Succede di tutto ad inizio ripresa e i tifosi rossoneri non perdonano: ecco cosa è accaduto nei primi minuti del secondo di Milan-Napoli

Piovono fischi a San Siro. I tifosi del Milan non ci stanno e contestano l’operato di Doveri. E’ accaduto tutto nei primi minuti della ripresa, quando il Diavolo protesta per un contatto in area di rigore del Napoli.

Pochi secondi dopo i rossoneri costruiscono una buona azione offensiva, nonostante il fallo degli azzurri: il fischietto questa volta vede l’irregolarità, ma non concede il vantaggio. San Siro così insorge, mettendo nel mirino Doveri, con fischi e insulti. I tre minuti di caos, con l’arbitro protagonista, si concludono qualche momento dopo: questa volta è Giroud a subire fallo da Juan Jesus, ma anche questa volta Doveri lascia correre, scatenando l’ira degli oltre 70mila di San Siro.

L’arbitro Doveri però non è l’unico preso di mira stasera dai tifosi del Diavolo. L’ingresso in campo di Matteo Politano, ad inizio ripresa, infatti, non è passato inosservato: così anche l’ex Inter è stato fischiato. Non sono mancati, inoltre, gli insulti da parte della Curva Sud.