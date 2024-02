Bonucci, caos in Turchia: scatena la rissa negli spogliatoi

Momenti di tensione in Turchia, con Leonardo Bonucci che scatena una rissa negli spogliatoi all’intervallo: cosa è successo

Leonardo Bonucci sotto i riflettori nel campionato turco, e non per motivi esattamente edificanti. Il difensore classe 1987, in forza al Fenerbahce, ha vissuto momenti concitati nel corso del match contro l’Alanyaspor, scatenando una rissa negli spogliatoi.

I gialloblù hanno concluso il primo tempo della gara casalinga in questione sotto di un gol. Gara piuttosto tesa, con un lungo recupero e diverso ammoniti e al rientro nel tunnel Bonucci, forse infastidito dall’atteggiamento o da qualche frase di uno degli avversari in panchina, lo ha spinto via, scatenando la reazione dell’allenatore ospite, Metin Aktas. I due si sono ritrovati faccia a faccia, quasi testa contro testa e in pochi secondi è scoppiato il parapiglia, sedato a fatica. A inizio ripresa, poco fa, il Fenerbahce ha poi pareggiato con un rigore di Tadic. Il match è ancora in corso.