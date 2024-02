Amadeus, c’è solo l’Inter: “No a Sanremo 2025, ora ho un unico pensiero”

Amadeus ha risposto in maniera sorprendente alle domande sul suo futuro al timone del Festival di Sanremo: il pensiero del conduttore è lo scudetto

Si è concluso il 74esimo Festival di Sanremo, con le solite polemiche annesse tra televoto e sala stampa. A trionfare è stata Angelina Mango, davanti a Geolier e Annalisa che ha chiuso il podio prima di Ghali e Irama. Sulla carta si è trattato dell’ultima edizione con Amadeus al timone, anche se indiscrezioni e ipotesi si rincorrono già da tempo. E ovviamente tra le domande principali al direttore artistico del 74esimo festival della canzone italiana c’è stata proprio quella sul futuro.

Il conduttore siciliano ha parlato nella consueta conferenza stampa di chiusura di oggi. E la risposta è stata a dir poco sorprendente dopo la quinta edizione di fila: “In questo momento il mio unico desiderio è mettere la seconda stella sul petto. Scusate la divagazione calcistica. Ho solo pensieri di tempo libero, di stare con la famiglia e vedere qualche partita in più dell’Inter”, le parole riportate da ‘Tuttosport’. Amadeus, come noto, è tifosissimo nerazzurro e anche ieri ha seguito insieme a Fiorello la sfida vinta contro la Roma in rimonta: “Ringrazio pubblicamente l’Inter perché da quando sono qui, la partita prima o la partita dopo il Festival vince. Ho ringraziato la società che mi ha fatto fare un Sanremo in assoluta serenità“. In effetti domenica scorsa – due giorni prima l’esordio a Sanremo – la squadra di Inzaghi vinceva il big match con la Juve, ieri nella finale il 4-2 alla Roma. E Amadeus l’ha seguita in una sala privata esultando ai tre punti che hanno avvicinato l’Inter allo scudetto.

Sulla vittoria di Angelina Mango: “Non commento mai. Accetto la classifica, qualsiasi classifica, con entusiasmo perché penso che chi vince abbia meritato di vincere. Io consegno le canzoni al pubblico”. Quando alla possibilità di condurre anche l’edizione 2025, Ama è secco: “Io avevo detto che era l’ultimo Festival già a maggio. Sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio Sergio per il desiderio di farmi (farci con Fiorello) proseguire ma sento che ci dobbiamo fermare e pensare ad altro, ad altre idee, altre sfide, altre scommesse”.